Елена Рыбакина одержала 11 победу подряд

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снова одержала победу и вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Майами, об этом говорится на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Первая ракетка Казахстана победила свою соперницу – бельгийку Элизу Мертенс – со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 46 минут на турнире категории WTA 1000 Miami Open, который проводится в Майами (Флорида, США). Отмечается, что это 11 победа Елены Рыбакиной.

"Сегодня был очень тяжелый матч. Опять же, я начала не лучшим образом, но рада, что все закончилось в двух сетах. (…) Быть в четвертьфинале – это здорово, и надеюсь, что завтра я буду играть лучше", – поделилась казахстанская теннисистка.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с Мартиной Тревизан из Италии, которая обыграла Елену Остапенко из Латвии.

Напомним, в этом месяце Елена Рыбакина победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, в США, обыграв соперницу из Беларуси. Это первая награда теннисистки в новом сезоне и первый титул после победы в турнире Большого шлема на Уимблдоне. В карьере WTA для Рыбакиной это четвертый титул.

После победы на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США) первая ракетка Казахстана улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись на седьмое место.

Добавим, что Елена Рыбакина – 23-летняя профессиональная казахстанская теннисистка. Она родилась в Москве и начала заниматься теннисом, когда ей было пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана.

В 2019 году она дошла до четвертьфинала Кубка Стамбула по теннису. В том же году приняла участие в Открытом чемпионате Бухареста, где смогла завоевать свой первый титул WTA.

В 2021-м Рыбакина дошла до четвертьфинала турнира Roland Garros. Спортсменка обыграла титулованную теннисистку Серену Уильямс и произвела настоящую сенсацию в мире спорта.

В июне 2021 года Рыбакина вошла в 20 лучших теннисисток мира по версии WTA. Высокий рейтинг обеспечил девушке участие в Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступит в двух разрядах – одиночно и в паре с Ярославой Шведовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014276-elena-rybakina-oderzhala-11-pobedu-podryad/