Елена Рыбакина о выходе в полуфинал AO-2023: Справилась с волнением и провела хороший матч

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира "Большого шлема" - Australian Open, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Tennis.com.

По словам Елены, она провела хороший матч против Елены Остапенко.

"Я очень счастлива, что впервые вышла в полуфинал. Это была потрясающая атмосфера. Конечно, я нервничала, особенно в последнем матче против Игы Швентек. Но я довольна тем, что мне удалось справиться с волнением и провести сегодня хороший матч с Остапенко", - заявила Рыбакина.

Напомним, что сегодня Елена Рыбакина в двух сетах победила Елену Остапенко из Латвии (6:2, 6:4) и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Там она встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) - Виктория Азаренко (Беларусь).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006532-elena-rybakina-o-vyhode-v-polufinal-ao-2023-spravilas-s-volneniem-i-provela-horoshiy-match/