Елена Рыбакина: Уважаю Швентек, сегодня я одержала большую победу

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Победительница "Уимблдона-2023" казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Швентек в 1/8 финала Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

По словам Елены, в важные моменты игры она действовала очень хорошо, что и сказалось на результате.

"Это был действительно тяжелый матч. Я уважаю Игу за ее серию побед и титулов "Большого шлема". Она хоть и молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было трудно. Мне удавалось отлично действовать в важные моменты игры, что и сказалось на результате. Сегодня я одержала большую победу", - приводит слова Рыбакиной Tennis.com.

Напомним, что в четвертом круге открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина победила первую ракетку мира Игу Швентек из Польши со счетом 6:4, 6:4.

Тем самым казахстанская теннисистка впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open, где встретится с Еленой Остапенко (Латвия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006286-elena-rybakina-uvazhayu-shventek-segodnya-ya-oderzhala-bolshuyu-pobedu/