Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В третьем раунде женского одиночного разряда Елена обыграла американку Даниэль Коллинс (11-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

На корте теннисистки провели более двух часов. За это время Рыбакина сделала восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из шести.

За выход в четвертьфинал казахстанская спортсменка встретится с победительницей пары Ига Швентек (Польша) - Кристина Буча (Испания).

Отметим, что ранее Елена Рыбакина не выходила в четвертый круг Australian Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006130-elena-rybakina-vpervye-v-karere-vyshla-v-chetvertyy-krug-australian-open-2023/