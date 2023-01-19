Голубев и Недовесов с победы стартовали в парном разряде Australian Open-2023

Александр Недовесов и Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов успешно стартовали в парном разряде турнира "Большого шлема" - Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

В первом раунде казахстанский дуэт обыграл австралийскую пару Дэйн Суини/Ли Ту в двух сетах. Итоговый счет - 6:0, 6:2.

На корте теннисисты провели 56 минут. За это время Голубев и Недовесов сделали одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-поинтов из семи.

В следующем круге Алексей и Александр сыграют против пары из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фарах. Матч запланирован на 20 января в 12:30 по времени Астаны.

Ранее во втором круге женского одиночного разряда Australian Open уступила казахстанка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2006032-golubev-i-nedovesov-s-pobedy-startovali-v-parnom-razryade-australian-open-2023/