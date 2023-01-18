Елена Рыбакина пробилась в третий круг Australian Open-2023

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу во втором круге престижного теннисного турнира Australian Open-2023, который в эти дни проходит в Австралии, передает NUR.KZ.

За выход в третий круг она сыграла против Кайи Юван (Словения).

Рыбакина в матче не испытала особых проблем. Свою основную задачу она реализовала за два сета. Встреча завершилась победой казахстанки со счетом 6:2, 6:1.

При этом на корте теннисистки провели всего 58 минут. Рыбакина пять раз подала навылет. Также она допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге она встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) - Даниэль Коллинз (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005869-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-australian-open-2023/