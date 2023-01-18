Рафаэль Надаль сенсационно вылетел с Australian Open-2023

Рафаэль Надаль. Фото: Will Murray/Getty Images

Действующий победитель открытого чемпионата Австралии испанец Рафаэль Надаль не сумел защитить титул, проиграв во втором круге одиночного разряда, передает NUR.KZ.

36-летний испанский теннисист сенсационно уступил американцу Маккензи Макдональду (65-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 4:6, 4:6, 5:7.

Отметим, что по ходу встречи вторая ракетка мира получил травму бедра, но все же доиграл матч до конца.

Тем самым Надаль завершил выступление в открытом чемпионате Австралии, не сумев защитить титул.

Напомним, что Рафаэль является рекордсменом по количеству титулов "Большого шлема" - 22. В мировом рейтинге АТР 36-летний испанец занимает второе место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005831-rafael-nadal-sensatsionno-vyletel-s-australian-open-2023/