Юлия Путинцева пробилась во второй круг Australian Open-2023

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева с победы стартовала на крупном мировом турнире Australian Open-2023 (Австралия), пробившись во второй круг соревнований, передает NUR.KZ.

Свой первый матч Путинцева провела против Сораны Крсти из Румынии.

Во втором сете встреча была прервана. После паузы теннисистки вернулись на корт. Казахстанке пришлось отыгрываться, так как Крстя взяла первый сет.

Два других остались за Юлией. Итоговый счет составил 2:6, 6:4, 6:3. Во втором круге соревнований казахстанская теннисистка встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Добавим, что ранее победу в первом раунде одержала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Она оказалась сильнее итальянки Элизабетт Коччаретто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005705-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-australian-open-2023/