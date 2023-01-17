Александр Бублик проиграл в первом круге Australian Open-2023

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (36-я ракетка мира) уступил в первом раунде одиночного разряда турнира "Большого шлема" - Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

В стартовом матче открытого чемпионата Австралии Александр уступил представителю Испании Алехандро Давидовичу Фокине (32-я ракетка мира). Матч продлился все пять сетов и завершился со счетом 0:6, 7:6, 6:3, 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели три часа и 16 минут. За это время Бублик сделал 20 подач навылет, допустил 16 двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из шести.

В следующем раунде Давидович Фокина встретится с американцем Томми Полом (35-я ракетка мира).

Ранее во второй круг женского одиночного разряда Australian Open-2023 вышла казахстанка Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005675-aleksandr-bublik-proigral-v-pervom-kruge-australian-open-2023/