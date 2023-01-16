Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023

Елена Рыбакина кортта. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала на престижном теннисном турнире Australian Open-2023, одержав победу в первом матче, передает NUR.KZ.

Казахстанка на старте встретилась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, которая занимает 67 место в мировом рейтинге WTA.

Для победы Елене потребовались два сета. Итоговый счет в матче составил 7:5, 6:3.

На корте Рыбакина и Коччаретто провели один час и 21 минуту. В активе Рыбакиной пять подач навылет. В пассиве у нее четыре двойные ошибки.

В следующем матче она сыграет против Кайи Юван (Словения). Встреча за выход в третий круг запланирована на 18 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005519-elena-rybakina-oderzhala-pobedu-v-pervom-matche-na-australian-open-2023/