Australian Open-2023: определились соперники казахстанских теннисистов

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали имена своих соперников на старте турнира Большого шлема - Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

Оппонентом Александра Бублика (36-я ракетка мира) в первом круге мужского одиночного разряде станет представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина (32-я ракетка мира).

В женском одиночном разряде от Казахстана выступят две спортсменки: Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) и Юлия Путинцева (51-я ракетка мира).

Рыбакина в стартовом матче сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (67-я ракетка мира). Тогда как Путинцева выявит сильнейшего в поединке с Сораной Кырстя (43-я ракетка мира) из Румынии.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии-2023 (Australian Open) по теннису пройдет с 16 по 29 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2005099-australian-open-2023-opredelilis-soperniki-kazahstanskih-tennisistov/