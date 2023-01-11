Теннисисты Скатов и Кукушкин не пробились в основную сетку Australian Open-2023

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов (144-я ракетка) и Михаил Кукушкин (195-я ракетка) не смогли выйти в основную сетку турнира Большого шлема - Australian Open-2023, передает NUR.KZ.

Казахстанские спортсмены проиграли в полуфинале квалификации мужского одиночного разряда.

Тимофей Скатов в трехсетовом поединке уступил чилийцу Николасу Харри (155-я ракетка мира) со счетом 6:4, 5:7, 1:6.

Тогда как Михаил Кукушкин не сумел обыграть представителя Японии Юсуке Ватануки (138-я ракетка мира) - 6:4, 6:7, 3:6.

За выход в основную сетку Australian Open-2023 Николас Харри сыграет с американцем Эмилио Нава (178-я ракетка), а Юсуке Ватануки встретится с Хуаном Пабло Варильясом (104-я ракетка) из Перу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2004996-tennisisty-skatov-i-kukushkin-ne-probilis-v-osnovnuyu-setku-australian-open-2023/