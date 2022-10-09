Павич и Мектич стали победителями Astana Open в парном разряде (фото)

Никола Мектич и Мате Павич. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Хорватские теннисисты Мате Павич и Никола Мектич выиграли парный разряд турнира ATP 500 Astana Open, который в эти дни проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче хорватский дуэт оказался сильнее французской пары Адриан Маннарино/Фабрис Мартен. Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:4, 6:2.

Никола Мектич. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

На корте теннисисты провели чуть больше часа. За это время Павич и Мектич сделали девять подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-поинта из трех.

Никола Мектич и Мате Павич. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

На пути к финалу Мате и Никола обыграли такие пары, как Рохан Бопанна/Матве Мидделкоп (7:6, 6:2), Иван Додиг/Остин Крайчег (7:6, 6:3) и Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (3:6, 7:6, 10:7).

Напомним, что в финале одиночного разряда ATP 500 Astana Open встретятся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991805-pavich-i-mektich-stali-pobeditelyami-astana-open-v-parnom-razryade-foto/