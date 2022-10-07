"В Астане прекрасная поддержка": Даниил Медведев вышел в полуфинал Astana Open

Даниил Медведев. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Чемпион US Open-2021 и экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Даниил не оставил шансов испанцу Роберто Баутиста-Агуту (21-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:1.

За выход в финал Astana Open Даниил Медведев сразится с Новаком Джоковичем из Сербии.

На пресс-конференции российский теннисист поблагодарил местную публику за поддержку.

"В Астане прекрасная поддержка. Чувствую себя как дома, хоть и не совсем правильно так говорить. Не так много турниров, когда ты приезжаешь и сразу чувствуешь, что вот здесь тебя поддержать. Здесь мне все нравится, турнир организован классно", - заявил Медведев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991718-v-astane-prekrasnaya-podderzhka-daniil-medvedev-vyshel-v-polufinal-astana-open/