Новак Джокович: В Астане дружелюбные люди и прекрасная атмосфера

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

21-кратный чемпион турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями о турнире ATP 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что сегодня Новак победил в двух сетах россиянина Карена Хачанова и вышел в полуфинал Astana Open, где встретится с еще одним представителем России Даниилом Медведевым.

"Организация турнира на высоком уровне. Для всех участников созданы комфортные условия. Люди здесь очень дружелюбны, благодаря чему мы чувствуем себя здесь как дома. Есть все удобства, еда вкусная и прекрасная атмосфера.

Турнир серии АТР 500, но здесь собрались многие из ТОП-10. И это интересно для зрителей и самих теннисистов. Я наслаждаюсь временем в Астане", - заявил Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991713-novak-dzhokovich-v-astane-druzhelyubnye-lyudi-i-prekrasnaya-atmosfera/