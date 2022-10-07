Новак Джокович пробился в полуфинал турнира АТР 500 Astana Open (фото)

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

21-кратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в 1/2 финала турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Новак одолел представителя России Карена Хачанова (18-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из пяти.

Новак Джокович. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

В полуфинале седьмая ракетка мира Новак Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Напомним, ранее в 1/2 финала одиночного разряд Astana Open пробились россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991706-novak-dzhokovich-probilsya-v-polufinal-turnira-atr-500-astana-open-foto/