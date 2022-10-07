Циципас обыграл Гуркача и стал полуфиналистом Astana Open

Стефанос Циципас. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Греческий теннисист и шестая ракетка мира Стефанос Циципас пробился в полуфинал одиночного разряда турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале Стефанос в упорной игре одолел представителя Польши Хуберта Гуркача (10-я ракетка мира).

В первом сете Циципас на тай-брейке отыграл четыре сетбола, и завершил встречу в свою пользу со счетом 7:6, 6:3.

В полуфинале соперником теннисиста из Греции станет россиянин Андрей Рублев.

Стефанос Циципас. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Также на пресс-конференции Стефанос Циципас признался, что еще не гулял по городу из-за плотного графика, но планирует это сделать.

"Да, еще не успел посмотреть Астану. Пока не было такой возможности, так как нахожусь в основном в отеле. Надеюсь, после турнира получится посетить интересные места в городе", - заявил греческий теннисист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991673-tsitsipas-obygral-gurkacha-i-stal-polufinalistom-astana-open/