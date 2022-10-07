"Мне комфортно выступать в Казахстане": Рублев вышел в полуфинал Astana Open

Андрей Рублев. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой выход в полуфинал одиночного разряда турнира АТР 500 Astana Open в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что в четвертьфинале Андрей уверенно одолел представителя Франции Адриана Маннарино за один час. Итоговый счет - 6:1, 6:2.

"Можно ли назвать этот турнир "домашним"? Думаю, что да. Потому что я действительно чувствую себя здесь хорошо. Мне нравится атмосфера, поддержка. Так что да, мне очень комфортно выступать в Казахстане.

Почему не заявился на парный турнир? Я должен был сыграть пару с Ильей Ивашкой (теннисист из Беларуси), но он забыл заявиться (смеется). Он из-за турнира в Софии (Болгария) не успевал на квалификацию турнира в Астане", - заявил Рублев.

За выход в финал турнира ATP 500 Astana Open Андрей Рублев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Хуберт Гуркач (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991662-mne-komfortno-vystupat-v-kazahstane-andrey-rublev-vyshel-v-polufinal-turnira-astana-open/