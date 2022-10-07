Astana Open: трансформация из "Челленджера" в мировой турнир

Новак Джокович. Фото: ktf.kz

Казахстан в эти дни впервые в истории принимает теннисный турнир серии ATP 500. На статусные соревнования заявился звездный состав участников, что превратило некогда "Челленджер" в старт мирового значения, передает корреспондент NUR.KZ.

Подобные соревнования являются одними из важнейших в мировом теннисном календаре. О престижности говорит то, что в иерархии стартов большее значение имеют только "Большие шлемы", ATP Masters 1000 и Итоговый турнир года.

Основная особенность ATP 500 - это возможность завоевать 500 очков в зачет мирового рейтинга. Неудивительно, что многие звезды мирового тенниса приехали в Астану. В данный момент сезон подходит к своему завершению. Впереди Итоговый турнир, а некоторым игрокам необходимо добрать баллы, чтобы войти в число его участников.

Изначально столичные состязания входили в число турниров серии "Челленджер". Впервые соревнования были проведены в 2007 году. Первым победителем стал россиянин Михаил Ледовский, обыгравший в финале немца Бьорна Фау.

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Стоит отметить, что в последующие два года победу на "Челленджере" одерживал казахстанец Андрей Голубев. Всего на сего счету четыре титула (три в одиночном разряде, а также один в парном). По количеству побед в одиночном разряде Голубев делит первое место с российским теннисистом Евгением Донским.

В 2011 и 2015 годах чемпионом становился другой казахстанец - Михаил Кукушкин. Также экс-первая ракетка Казахстана принимал участие еще в двух финалах, однако выиграть их не удалось.

Последний в статусе "Челленджера" старт прошел в 2019 году. Чемпионом турнира стал украинец Илья Марченко. В финале он оказался сильнее Янника Мадена из Германии.

После этого соревнования сменили статус. Названия Astana Challenger и Nur-Sultan Challenger сменились на уже знакомое Открытый чемпионат Нур-Султана. И временно турнир вошел в серию ATP стартов.

Матч на турнире Astana Open ATP 250. Фото: ktf.kz

В столице Казахстана были проведены два старта категории ATP 250, состоявшиеся в 2020 и 2021 годах. И, наконец, в этом сезоне ATP приняла решение перенести China Open из Пекина в Астану.

Изначально планировалось, что столица Казахстана вновь примет ATP 250. Свое участие в нем подтвердил экс-первая ракетка мира Даниил Медведев. Однако смена ранга позволила увидеть на столичных кортах и других звезд мирового тенниса. Это наглядно показало работу Казахстанской федерации по развитию большого тенниса в стране - "Челленджер" превратился в масштабное событие мирового значения.

В Астану приехали победители турниров "Большого шлема" разных лет Медведев, Карлос Алькарас (первая ракетка мира), Марин Чилич, Стэн Вавринка, Новак Джокович, а также чемпион Итогового турнира ATP грек Стефанос Циципас.

Новак Джокович. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Кроме того, на участие в нем были заявлены пять игроков из топ-10 мирового рейтинга и еще пять из топ-20. Билеты на встречи основных соревнований были раскуплены задолго до начала турнира.

Матчи Astana Open проводятся в Национальном теннисном центре Beeline Arena на хардовом покрытии. На центральном корте будут сыграны 35 матчей одиночного и парного разрядов. Также часть игр - 26 встреч - примет первый корт.

Корт в Национальный теннисный центре Beeline Arena. Фото: ktf.kz

К слову, Казахстан проходит серьезную проверку на качество. Помимо того, что наша страна впервые проводит ATP 500, Astana Open транслируется в более, чем 160 странах мира. Участие в нем именитых теннисистов привлекает большое количество внимания и поднимает уровень требований.

Не исключено, что при хорошем уровне организации Астана примет данный турнир и в следующем году. По крайней мере, в календарь на следующий сезон старт пока входит (вместе с турниром в Токио).

Даниил Медведев. Фото: ktf.kz

Существенно увеличился призовой фонд. Он составляет 2 054 825 долларов. Победитель в одиночном разряде получит 355 310, в парном – 116 710 на дуэт.

К сожалению для многих фанатов, из борьбы за титул выбыли такие мастера ракетки, как Алькарас и Вавринка. И если Стэн в последнее время не отличается стабильностью, то вылет первой ракетки мира стал сенсацией.

Напомним, испанский вундеркинд проиграл в первом же матче. Его обидчиком стал бельгиец Давид Гоффен, победивший чемпиона US Open-2022 в двух сетах - 7:5, 6:3.

"Это был сложный матч, как вы видели. Давид отлично играл, быстро двигался по корту. Здесь в Астане он уже успел сыграть в квалификации и ему удалось адаптироваться к корту, что, к сожалению, мне сделать не удалось. Я попытался привыкнуть к медленному харду арены, но не смог.

Гоффен - достаточно опытный игрок, не раз побеждавший лидеров мирового рейтинга. Из этого поражения я извлеку урок. Конечно, это не тот результат, который я хотел, но мы будем работать дальше. Спасибо Астане за поддержку!", - заявил после матча Алькарас.

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Казахстан в основных соревнованиях был представлен тремя теннисистами. Помимо первой ракетки страны Александра Бублика, место в составе получили Михаил Кукушкин (wild card) и молодой Бейбит Жукаев, выигравший путевку после победы на чемпионате Казахстане.

К сожалению, после первого круга в бою остался только лишь Бублик. И Жукаев, и Кукушкин потерпели поражение в своих стартовых матчах. Правда Бублик не так долго находился в турнирной сетке. Вчера, 6 октября, он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Из плеяды звезд в строю остались Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов, Роберто Баутиста Агут.

Завершится Astana Open 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991366-astana-open-transformatsiya-iz-chellendzhera-v-mirovoy-turnir/