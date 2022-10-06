Джокович, Медведев и Бублик: вышло расписание матчей Astana Open на 6 октября

Новак Джокович. Фото: Getty Images / Julian Finney / Staff

6 октября в Национальном теннисном центре Астаны состоятся матчи второго круга в одиночном и четвертьфинальные встречи в парном разрядах турнира ATP 500 Astana Open, передает NUR.KZ.

В дневной сессии (начало в 12:00 по времени Астаны) на центральном корте пройдут два матча: россиянин Карен Хачанов сразится с хорватом Марином Чиличем, а первая ракета Казахстана Александр Бублик сыграет с поляком Хубертом Гуркачом.

В вечерней сессии (начало в 18:00) на корт выйдут Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. Соперником Джоковича станет нидерландец Ботик Ван де Зандшульп. Медведев же встретится с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Также на первом корте состоятся четвертьфинальные матчи в парном разряде:

Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчег (США) - Никола Мектич (Хорватия)/Мате Павич (Хорватия)

Тим Пюц (Германия)/Майкл Винус (Новая Зеландия) - Адриан Маннарино (Франция)/Фабрис Мартен (Франция)

Кевин Кравиц (Германия)/Андреас Мьес (Германия) - Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина)

Хуберт Гуркач (Польша)/Ян Зелински (Польша) - Симоне Боллели (Италия)/Фабио Фоньини (Италия)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991339-dzhokovich-medvedev-i-bublik-vyshlo-raspisanie-matchey-astana-open-na-6-oktyabrya/