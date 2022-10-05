Новак Джокович: Турнир в Астане собрал очень сильных теннисистов

Новак Джокович. Фото: Julian Finney/Getty Images for Laver Cup

21-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович прокомментировал проходящий в Астане турнир категории АТР 500, сообщает пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

По словам экс-первой ракетки мира, в столице Казахстана собрался очень сильный состав участников.

"Турнир собрал очень сильный состав и когда я увидел сетку удивился, потому что такой состав обычно собирается на "Мастерсах" или на "Больших шлемах". Я говорил с другими игроками и у всех одно мнение - здесь все организовано на высочайшем уровне.

Последний раз я был в Казахстане в 2019 году, когда у нас с Надалем в Астане прошел выставочный матч. За один день нам тогда ничего не удалось посмотреть, но сейчас я играю турнир и у меня есть неделя, безусловно посещу местные достопримечательности.

Сегодня утром удалось погулять по парку, погода была чудесная, особо хочу отметить здешних людей - они очень милые и добрые, я чувствую их поддержку и энергетику.

Булат Утемуратов - один из тех, кого я могу назвать другом. Он, как член моей семьи, дружит с моим дядей. Он очень заинтересован развитии тенниса в Казахстане. Имеет большой статус в Международной теннисной федерации. Он уважает всех игроков, он один из тех, от которых всегда можно услышать теплые слова, где бы мы ни встретились. Великолепно, что есть такие люди, которые с таким успехом поддерживают теннис.

Также я посетил один из центров его Фонда, в котором дети с аутизмом. Я видел видеопрезентацию всего, чем занимается его благотворительный Фонд в Казахстане. Это удивительно, что есть такой человек! Для меня это чудесно. Я благодарю его от имени всех игроков за организацию такого турнира! Мы просто наслаждаемся", - заявил Джокович.

Напомним, что сегодня Новак Джокович стартовал с победы на турнире АТР 500 Astana Open, победив в первом круге чилийца Кристиана Гарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991290-novak-dzhokovich-turnir-v-astane-sobral-ochen-silnyh-tennisistov/