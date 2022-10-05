Новак Джокович с победы стартовал на Astana Open

Новак Джокович. Фото: Nir Keidar/Anadolu Agency via Getty Images

21-кратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала турнира категории АТР 500 в Астане, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде одиночного разряда Новак не оставил шансов представителю Чили Кристиану Гарину (81-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:1.

На корте теннисисты провели чуть больше часа. За это время Джокович сделал четыре эйса и реализовал пять брейк-поинтов из восьми.

За выход в четвертьфинал 35-летний Новак Джокович встретится с Ботиком Ван де Зандшульпом из Нидерландов (34-я ракетка мира). Игра запланирована на 6 октября в 18:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991279-novak-dzhokovich-s-pobedy-startoval-na-astana-open/