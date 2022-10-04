Андрей Рублев: В Казахстане любят теннис и многое делают для его развития

Андрей Рублев. Фото: ktf.kz

Девятая ракетка мира Андрей Рублев (Россия) оценил свое пребывание в Казахстане, а также прокомментировал уровень развития тенниса в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

"В Казахстане очень сильно нравится. Правда, чувствую себя как дома, классно проводить время.

Мне кажется, Казахстан всегда отличался в том плане, что здесь теннис очень любят и многое делают для его развития. Турнир АТР 500 тому подтверждение. Поэтому могу сказать, что это очень классно, что здесь поддерживают и развивают теннис, что больше детей хотят играть. Это правда классно. Надеюсь, что будет все лучше и лучше",- озвучил после матча Рублев.

Напомним, Рублев является участником крупного турнира ATP 500 Astana Open, который в эти дни проходит в Астане. В первом круге Андрей одержал победу над сербом Ласло Джере.

Astana Open продлится до 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990984-andrey-rublev-v-kazahstane-lyubyat-tennis-i-mnogo-delayut-dlya-ego-razvitiya/