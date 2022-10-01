На турнире ATP 500 Astana Open определись первые соперники казахстанцев

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Сегодня, 1 октября, в Астане состоялась жеребьевка турнира ATP 500 Astana Open, по итогам который стали известны первые соперники казахстанских теннисистов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

Так, первая ракетка Казахстана Александр Бублик на старте сыграет против 52-й ракетки мира Таллона Грикспура из Нидерландов.

Михаил Кукушкин сразится с шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом. Бейбит Жукаев в первом круге будет играть с 35-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

Первым сеяным соревнований стал лидер мирового рейтинга, чемпион US Open-2022 испанец Карлос Алькарас. В первом круге он встретится с Хольгером Руне (31-й номер рейтинга ATP) из Дании.

Второй номер посева у россиянина Даниила Медведева. Его первым соперником станет испанец Альберто Рамос Винолас. Также в списке сеяных находятся 21-кратный победитель турниров "Большого шлема" из Сербии Новак Джокович, россиянин Андрей Рублев, итальянец Янник Синнер, поляк Хуберт Хуркач, канадец Феликс Оже-Альяссим и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990613-na-turnire-atp-500-astana-open-opredelis-pervye-soperniki-kazahstantsev/