Бейбит Жукаев: Хочу выиграть чемпионат Казахстана и сыграть на Astana Open

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Теннисист Бейбит Жукаев заявил о желании стать победителем чемпионата Казахстана и завоевать путевку в квалификацию турнира АТР 500 Astana Open, передает пресс-служба Федерации.

"Текущий чемпионат складывается для меня хорошо. Два стартовых матча прошел без сильного напряжения, впереди четвертьфинальная игра против Ислама Орынбасара. Цель одна - выиграть турнир.

Мотивации добавляет, что разыгрывается путевка в квалификационную сетку на турнир АТР 500 Astana Open - чемпион получает не только золотую медаль, денежное вознаграждение, но и квоту на престижное соревнование, которое пройдет в Астане.

Проведение такого большого турнира в нашей стране дорогого стоит. Это настоящий праздник для всех любителей тенниса, особенно для детей - вживую увидеть звезд мирового тенниса, как Джокович, Алькарас, Медведев, Циципас, Рублев, Синнер и многих других. Я ранее никогда не играл на турнирах серии АТР 250 или 500, поэтому постараюсь сделать все возможное, чтобы сыграть на Astana Open и стать частью истории этого невероятного события",- сказал Жукаев.

Добавим, что чемпионат Казахстана в эти проходит в Астане в теннисном центре "Даулет".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989898-beybit-zhukaev-hochu-vyigrat-chempionat-kazahstana/