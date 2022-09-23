Новак Джокович прилетит в Астану

Новак Джокович. Фото: Getty Images / Julian Finney / Staff

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире категории АТР 500 в Астане, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации тенниса.

21-кратный чемпион турниров Большого шлема получил специальное приглашение от президента КФТ Булата Утемуратова.

Сербский теннисист прилетит в столицу Казахстана после выставочного турнира Кубок Лэйвера, который пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Напомним, что турнир серии АТР 500 впервые пройдет в Казахстане. Ранее Астана принимала турнир серии АТР 250.

Помимо Новака Джоковича в столицу Казахстана приедут сильнейшие теннисисты мира, в том числе первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и бывший лидер списка АТР россиянин Даниил Медведев.

Astana Open-2022 продлится с 1 по 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989387-novak-dzhokovich-vystupit-na-turnire-atr-500-v-astane/