Медведев, Циципас, Вавринка: опубликован список участников теннисного турнира в Нур-Султане

Даниил Медведев. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанская федерация тенниса представила список участников предстоящего турнира ATP 500 в городе Нур-Султан, который пройдет в октябре текущего года, передает NUR.KZ.

Заявочный лист возглавляют первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев, Карлос Алькарас (4-я ракетка мира), Стефанос Циципас (5, ATP), Феликс Оже-Альяссим (8, АТР), Хуберт Хуркач (10, АТР).

В столице Казахстана также сыграют: Андрей Рублев (11, АТР), Янник Синнер (13, АТР), Диего Шварцман (16, АТР), Роберто Баутиста Агут (18, АТР), Григор Димитров (19, АТР), Гаэль Монфис (24, АТР), а также победители турниров Большого шлема Марин Чилич и Стэн Вавринка.

Отмечается, что сеянные игроки начинают играть с первого круга.

Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин, а в парном разряде Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Соревнования пройдут с 1 по 9 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986416-medvedev-tsitsipas-vavrinka-opublikovan-spisok-uchastnikov-tennisnogo-turnira-v-nur-sultane/