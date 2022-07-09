Елена Рыбакина: Мы проделали огромную работу, чтобы выйти в финал "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свое успешное выступление на Уимблдонском турнире, передает NUR.KZ со ссылкой на Tennis.com.

Напомним, что сегодня в финале женского одиночного разряда первая ракетка Казахстана сразится с Онс Жабер из Туниса. По словам Елены, она уверена в своих силах.

"Я не знаю, какая у меня будет реакция, если выиграю титул. Естественно, я буду очень рада. Я верю в себя и в свои силы.

Мы с нашей командой проделали огромную работу, чтобы выйти в финал. Конечно, никто не ожидал от нас такого результата на этом "Уимблдоне". Но это то, над чем мы трудились. В моей команде все верили в меня", - заявила Рыбакина.

Добавим, что для Елены Рыбакиной это первый финал в карьере на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977706-elena-rybakina-my-prodelali-ogromnuyu-rabotu-chtoby-vyyti-v-final-uimbldona/