Жабер о матче с Рыбакиной: Мне надо заставить ее бегать по корту, чтобы победить

Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер прокомментировала предстоящий финальный матч "Уимблдона" против казахстанки Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Tennis.com.

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По словам 27-летней теннисистки, Елена Рыбакина очень хорошо играет на траве и у нее довольно агрессивный стиль игры.

"У Рыбакиной агрессивный стиль игры. Если вы дадите ей время думать, то она обязательно накажет вас. Елена очень хорошо играет на траве, она может атаковать и менять ритм. Это будет интересный матч. Постараюсь заставить ее бегать по корту, чтобы победить", - заявила Жабер.

Напомним, что сегодня в финале женского одиночного разряда "Уимблдона" Онс Жабер встретится с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977704-zhaber-o-matche-s-rybakinoy-mne-nado-zastavit-ee-begat-po-kortu-chtoby-pobedit/