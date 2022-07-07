Симона Халеп - о матче с Рыбакиной: Задача - принимать ее первую подачу в корт

Симона Халеп. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Победительница двух турниров Большого шлема румынка Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с казахстанкой Еленой Рыбакиной в полуфинале "Уимблдона", передает NUR.KZ со ссылкой на tennis.com.

По словам 30-летней теннисистки, она хорошо знает возможности Рыбакиной. Симона считает, что это будет непростой матч.

"Задача - принимать ее первую подачу в корт. Я знаю, что она отлично атакует. Я играл против нее несколько раз. Конечно, она верит в свои силы, она в полуфинале "Уимблдона".

Но впереди новый матч, новый вызов. Я готова к этому и постараюсь сделать все, чтобы воспользоваться своим шансом", - заявила Халеп.

Напомним, что матч Симона Халеп - Елена Рыбакина состоится сегодня в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977399-simona-halep-o-matche-s-rybakinoy-zadacha-prinimat-ee-pervuyu-podachu-v-kort/