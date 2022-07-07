Охранников Уимблдона арестовали за драку возле корта

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Трое охранников Уимблдона были арестованы за драку около второго теннисного корта перед болельщиками, сообщает Чемпионат.

Трое охранников Уимблдона были арестованы после драки возле теннисного корта во время продолжительного обеденного перерыва. Известно, что один рабочий обвинил своего коллегу в трехчасовом перерыве, прежде чем сообщить об этом руководителю компании. Завязалась серьезная драка между тремя мужчинами на глазах болельщиков, которые вызвали полицию.

Сообщается, что охранников отпустили под залог до конца июля.

Ранее сообщалось, что Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за рекордно низкой посещаемости турнира за последние 15 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977393-ohrannikov-uimbldona-arestovali-za-draku-vozle-korta/