Елена Рыбакина вышла в полуфинал "Уимблдона" (видео)

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Елена победила Айлу Томлянович (44-я ракетка мира) из Австралии. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

На корте теннисистки провели один час и 52 минуты. За это время Рыбакина сделала 15 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

За выход в финал Елена Рыбакина сыграет с победительницей двух турниров Большого шлема румынкой Симоной Халеп (18-я ракетка мира).

Отметим, что это наивысший результат для казахстанской теннисистки на Уимблдонском турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977206-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-uimbldona/