Определились первые полуфиналисты "Уимблдона"

Новак Джокович. Фото: Kyodo News via Getty Images

Стали известны имена первых полуфиналистов в мужском и женском одиночном разрядах на турнире Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

У мужчин в первом полуфинале сойдутся действующий чемпион турнира серб Новак Джокович (2-я ракетка мира) и британец Кэмерон Норри (12-я ракетка мира).

В четвертьфинале Новак в непростом матче одолел итальянца Янника Синнера (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2), а Норри оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена - 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.

Сегодня пройдут еще два четвертьфинальных матча: Тэйлор Фриц (США) - Рафаэль Надаль (Испания) и Ник Кирьос (Австралия) - Кристиан Гарин (Чили).

У женщин первую полуфинальную пару составили Онс Жабер (2-я ракетка мира) из Туниса и немка Татьяна Мария (103-я ракетка мира).

В четвертьфинале Жабер победила представительницу Чехии Марию Боузкову со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Татьяна же взяла верх над своей соотечественницей Юле Нимайер (4:6, 6:2, 7:5).

Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных поединка.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Айлой Томлянович из Австралии, а румынка Симона Халеп выявит сильнейшего в матче с американкой Амандой Анисимовой.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977170-opredelilis-pervye-polufinalisty-uimbldona/