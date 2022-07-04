Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

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В четвертом круге женского одиночного разряда Елена победила хорватку Петру Мартич (80-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:3.

Встреча продлилась один час и 22 минуты. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов и реализовала четыре брейк-поинта из семи.

За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана сыграет с победителем пары Ализа Корне (Франция) - Айла Томлянович (Австралия).

Отметим, что это наивысший результат Елены Рыбакиной на Уимблдонском турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976937-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-uimbldona/