Женская теннисная ассоциация оштрафовала организаторов Уимблдона

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WTA оштрафовала организаторов теннисных турниров Великобритании оштрафовали на 1 млн долларов за отказ допустить российских и белорусских спортсменок к Уимблдону, сообщает Чемпионат.

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании была оштрафована на 750 тыс. долларов, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 тыс. долларов.

Оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах. Однако сообщается, что разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет организациям выбора.

Напомним, организаторы Уимблдона решили не допустить к розыгрышу-2022 всех теннисистов из России и Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976931-zhenskaya-tennisnaya-assotsiatsiya-oshtrafovala-organizatorov-uimbldona/