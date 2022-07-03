Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) вышла в четвертый раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

В третьем круге женского одиночного разряда Елена победила китаянку Синвэнь Жен (52-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 7:5.

На корте теннисистки провели один час и 52 минуты. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из четырех.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина сыграет с хорваткой Петрой Мартич (80-я ракетка мира). Матч запланирован на 4 июля.

Ранее в третьем круге мужской сетки "Уимблдона" поражение потерпел казахстанец Александр Бублик. Он уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976732-elena-rybakina-probilas-v-chetvertyy-krug-uimbldona/