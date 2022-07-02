Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик сделал шесть подач с руки в одном гейме по ходу матча с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдонском турнире, передает NUR.KZ.

Правда это не помогло казахстанскому теннисисту пройти в следующий раунд "Уимблдона". Бублик уступил Тиафо со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 4:6.

"Шесть подач с руки в одном гейме может быть только у Александра Бублика", - пишет официальный Twitter "Уимблдона".

На это отреагировал известный австралийский теннисист Ник Кирьос, который считает, что за такое его бы оштрафовали.

"Обожаю, когда так происходит – это же другое. Меня бы за такое обвинили в сливе и оштрафовали минимум на 15 тысяч фунтов", - написал Ник на своей странице в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976683-tennisist-aleksandr-bublik-sdelal-shest-podach-s-ruki-v-odnom-geyme/