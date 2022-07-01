Бублик проиграл Тиафо и завершил выступление на "Уимблдоне"

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (38-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертый раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

В третьем круге мужского одиночного разряда Александр уступил американцу Фрэнсису Тиафо (28-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:3, 6:7, 6:7, 4:6.

На корте теннисисты провели более трех часов. За это время Бублик сделал 25 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из десяти.

За выход в четвертьфинал Фрэнсис Тиафо встретится с победителем пары Уго Умбер (Франция) - Давид Гоффен (Бельгия).

Таким образом, в мужской одиночной сетке "Уимблдона" больше не осталось представителей Казахстана.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976647-bublik-proigral-tiafo-i-zavershil-vystuplenie-na-uimbldone/