Елена Рыбакина пробилась в третий круг "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) вышла в третий раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.

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Во втором раунде женского одиночного разряда Елена победила чемпионку US Open-2019 Бьянку Андрееску (56-я ракетка мира) из Канады. Итоговый счет - 6:4, 7:6(5).

На корте теннисистки провели один час и сорок минут. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из четырех.

В следующем круге Елена Рыбакина сыграет с китаянкой Синвэнь Жен (52-я ракетка мира). Матч запланирован на 2 июля.

Напомним, что также в третий раунд "Уимблдона" пробился казахстанец Александр Бублик. Сегодня он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976550-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-uimbldona/