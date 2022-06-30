Третий теннисист снялся с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус

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19-я ракетка мирового рейтинга, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за ковида, сообщает Чемпионат.

"Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время", — заявил Баутиста-Агут.

Напомним, Роберто Баутиста-Агут – третий сеяный теннисист, снявшийся с турнира из-за ковида. Ранее из-за симптомов болезни свои выступления на турнире прекратили хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976440-tretiy-tennisist-snyalsya-s-uimbldona-iz-za-polozhitelnogo-testa-na-koronavirus/