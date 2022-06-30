Александр Бублик вышел в третий круг "Уимблдона"

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (38-я ракетка мира) пробился в третий раунд турнира Большого шлема "Уимблдон-2022" (Великобритания), передает NUR.KZ.
Во втором круге одиночного разряда Александр победил Душана Лайовича (64-я ракетка мира) из Сербии в трех сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:2, 7:5.
Встреча продлилась чуть больше двух часов. За это время Бублик сделал 17 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-поинта из шести.
В следующем раунде Александр Бублик сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (28-я ракетка мира). Матч запланирован на 1 июля.
Отметим, что сегодня свой матч на "Уимблдоне" проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Во втором круге ей будет противостоять чемпионка US-Open 2019 канадка Бьянка Андрееску.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976305-aleksandr-bublik-vyshel-v-tretiy-krug-uimbldona/