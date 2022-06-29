Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Серена Уильямс. Фото: Kyodo News via Getty Images

Известная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла Армони Тан в первом круге Уимблдона, сообщает Sports.ru.

В решающем сете Уильямс не подала на матч, ведя 5:4, 30:15. При счете 5:6 она отыграла матчбол, а на чемпионском тай-брейке до 10 очков упустила преимущество 4:0.

Американка проводила первый одиночный матч с прошлого Уимблдона. Тогда она снялась по ходу первого круга из-за травмы.

Уильямс впервые в карьере проиграла на старте двух ТБШ подряд. Для нее это лишь третье поражение в первом круге за 80 турниров. Также стоит отметить, что экс-первая ракетка мира в третий раз в своей карьере вылетела в первом круге турнира "Большого шлема".

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976221-serena-uilyams-proigrala-v-pervom-kruge-uimbldona/