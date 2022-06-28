Маттео Берреттини снялся с Уимблдона

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Прошлогодний финалист Уимблдона Маттео Берреттини снялся с нынешнего розыгрыша турнира из-за ковида, сообщает Sports.ru.

"С разбитым сердцем объявляю, что не смогу выступить на «Уимблдоне» из-за положительного теста на ковид.

У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я был на самоизоляции. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, утром я сдал еще один тест, чтобы не подвергать опасности моих коллег и других людей, имеющих отношение к турниру.

У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я испытываю. Моя мечта на этот год разбита, но я вернусь сильнее", – написал Берреттини.

Напомним, что в прошлом году Берреттини проиграл в финале Уимблдона сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976058-matteo-berrettini-snyalsya-s-uimbldona/