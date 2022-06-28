Новак Джокович обратился к болельщикам

Новак Джокович. Фото: Alex Pantling / Staff / Getty Images

Известный сербский теннисист Новак Джокович обратился к своим болельщикам после первой победы на Уимблдоне, сообщает Чемпионат.

"Привет всем любителям тенниса. Я хотел бы снова поблагодарить вас за то, что следите за Уимблдоном, за всеми игроками на турнирах во всем мире. Большая честь вернуться сюда, и очень приятно вновь быть на Уимблдоне.

Мне предоставилась возможность стартовать на Центральном корте в этом году, пройтись по почти нетронутой траве. Для меня как для действующего чемпиона это действительно особые ощущения. Мне посчастливилось не раз испытать это в своей карьере.

Клубника со сливками, солнце — чего еще желать? Спасибо за поддержку. Надеюсь, что еще не раз увидимся в ближайшие пару недель", — заявил Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976055-novak-dzhokovich-obratilsya-k-bolelschikam/