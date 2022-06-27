Казахстанские теннисисты стартуют на "Уимблдоне"

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", который пройдет с 27 июня по 10 июля в Великобритании, передает NUR.KZ.

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В мужском одиночном разряде честь Казахстана будут защищать Александр Бублик (39-я ракетка мира) и Михаил Кукушкин (164-я ракетка мира).

Уже сегодня в 20:30 по времени Нур-Султана Бублик сразится с Мартоном Фучовичем (59-я ракетка мира) из Венгрии.

Соперником Кукушкина станет американец Дженсон Бруксби (34-я ракетка мира). Встреча запланирована на 28 июня.

В женском одиночном разряде нашу страну представят Елена Рыбакина (23-я ракетка мира) и Юлия Путинцева (33-я ракетка мира). Обе теннисистки стартуют 28 июня.

Рыбакина сыграет с американкой Коко Вандевеге (157-я ракетка мира), а Путинцева выявит сильнейшего в матче с Ализой Корне (37-я ракетка мира) из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975850-kazahstanskie-tennisisty-startuyut-na-uimbldone/