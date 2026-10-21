Казахстанские пара велогонщики выиграли два золота на Азиаде-2026

Сборная Казахстана по пара велоспорту отметилась тремя медалями за день на Азиатских играх 2026 года, которые проходят в Японии, передает корреспондент NUR.KZ.

Два представители страны поднялись на пьедестал в индивидуальной гонке на пять километров для лиц с нарушениями зрения.

Наиль Ермуханбет одержал победу, а Кирилл Ильюкевич выиграл серебро. Их штурманами были Руслан Алиев и Глеб Брусенский соответственно.

В аналогичной дисциплине у женщин чемпионкой стала Анастасия Калаус. Ей ассистировала штурман Полина Братчикова. Жулдыз Кайнарова не смогла финишировать.

Берик Картбай занял 11-е место в такой же дисциплине, но в объединенном классе Н1-5 (хэндбайки, управляемые руками).

Ранее на нынешней Азиаде Ильюкевич и Калаус уже выигрывали серебряные медали - в гонках преследования на дистанции четыре километра.

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