Казахстанские пара велогонщики выиграли два золота на Азиаде-2026
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сборная Казахстана по пара велоспорту отметилась тремя медалями за день на Азиатских играх 2026 года, которые проходят в Японии, передает корреспондент NUR.KZ.
Два представители страны поднялись на пьедестал в индивидуальной гонке на пять километров для лиц с нарушениями зрения.
Наиль Ермуханбет одержал победу, а Кирилл Ильюкевич выиграл серебро. Их штурманами были Руслан Алиев и Глеб Брусенский соответственно.
В аналогичной дисциплине у женщин чемпионкой стала Анастасия Калаус. Ей ассистировала штурман Полина Братчикова. Жулдыз Кайнарова не смогла финишировать.
Берик Картбай занял 11-е место в такой же дисциплине, но в объединенном классе Н1-5 (хэндбайки, управляемые руками).
Ранее на нынешней Азиаде Ильюкевич и Калаус уже выигрывали серебряные медали - в гонках преследования на дистанции четыре километра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445726-kazahstanskie-para-velogonshchiki-vyigrali-dva-zolota-na-aziade-2026/
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