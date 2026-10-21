Казахстанские пара лучники выиграли историческую медаль на Азиаде-2026
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сборная Казахстана по стрельбе из лука отметилась медалью на летних Азиатских Пара играх 2026 года, которые принимает Япония, передает корреспондент NUR.KZ.
Темирлан Сейткамал и Нуршат Толеукаcым дошли до финала парного турнира в классе W1, где выступают лица с наиболее тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата.
В решающем противостоянии казахстанцы проиграли соперникам из Китая. Таким образом, Сейткамал и Толеукасым стали обладателями серебряных медалей. Это первая истории награда сборной Казахстана в пара стрельбе из лука на Азиатских играх.
Также в среду национальная команда открыла счет медалям в пара легкой атлетике. Ислам Салимов выиграл серебро в прыжках в длину в классе T13 - лица с нарушениями зрения.
Махамбет Сериккалиев стал обладателем бронзы в толкании ядра. Он соревновался в классе F53 для сидячих спортсменов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445744-kazahstanskie-para-luchniki-vyigrali-istoricheskie-medali-na-aziade-2026/
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