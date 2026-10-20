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      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Казахстанские спортсмены выиграли исторические медали на Пара Азиаде

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Казахстанский игрок в пара настольный теннис Али Махулбеков
      Али Махулбеков. Фото: Национальный паралимпийский комитет

      Сборная Казахстана по пара настольному теннису отметилась двумя медалями на Азиатских играх 2026 года, которые принимает Япония, передает корреспондент NUR.KZ.

      Али Махулбеков дошел до полуфинала в классе 8 - для спортсменов с умеренными поражениями ног или игровой руки, соревнующихся стоя.

      На этой стадии он потерпел поражение. По регламенту матч за третье место не предусмотрен, поэтому Махулбеков стал бронзовым призером.

      По аналогичной схеме на пьедестал попал другой казахстанец Ардак Нурмагамбетов. Он дошел до полуфинала в классе 1 - для сидячих спортсменов с наибольшими физическими ограничениями.

      Две эти бронзы стали первыми медалями для сборной Казахстана по пара настольному теннису в истории летних Азиатских игр.

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      Казахстанские спортсмены выиграли исторические медали на Пара Азиаде

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