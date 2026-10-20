Казахстанец Диас Кенжебек установил рекорд и стал двукратным чемпионом Пара Азиатских игр
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Казахстанский пара пловец Диас Кенжебек принес национальной сборной пятое золото Азиатских игр 2026 года, которые принимает Япония, передает корреспондент NUR.KZ.
22-летний спортсмен одержал победу на дистанции 100 метров на спине в классе S10. Он показал время 1 минута 1,98 секунды, что стало новым рекордом Азии. На прошлых Пара Азиатских играх в Ханчжоу-2022 Кенжебек также победил в данном виде программы.
Кроме того, во вторник спортсмен взял серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексом. Он показал время 2 минуты 21,61 секунды и уступил только японцу Акито Минаи.
Днем ранее Кенжебек выиграл серебро на дистанции 100 метров вольным стилем. Таким образом, в его активе уже три медали на нынешней Пара Азиаде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445429-kazahstanec-dias-kenzhebek-ustanovil-rekord-i-stal-dvukratnym-chempionom-para-aziatskih-igr/
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