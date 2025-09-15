Казахстанский борец досрочно проиграл схватку за бронзу чемпионата мира

Казахстанец Камиль Куруглиев потерпел поражение в медальной схватке на чемпионате мира 2025 года по видам борьбы, который проходит в Загребе, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель вольного стиля выступал в весовой категории до 92 килограммов. Днем ранее он одержал две победы, но проиграл в четвертьфинале. Обидчик Куруглиева в итоге дошел до финала, поэтому отечественный спортсмен попал в утешительный раунд.

В понедельник казахстанец победил итальянца Бена Хониса и получил шанс на бронзу. Медаль он оспаривал с иранцем Амиром Хоссейном Фирузпуром. Схватка завершилась досрочным поражением Куруглиева, который остался без медали.

Таким образом, в активе сборной Казахстана по-прежнему две бронзовые награды — от Асылжана Есенгелды и Нуркожи Кайпанова.

Во вторник отечественные спортсмены не будут участвовать в финальных противостояних. В рамках минувшего соревновательного дня уже после стартовой схватки вылетел первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан (до 97 кг). В шаге от четвертьфиналов остановились Начын Куулар (до 65 кг), Зульфия Яхьярова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).

